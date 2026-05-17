‘ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ, ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತಾಗುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕೆ.ನೀಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಪರ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದವರಂತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಯುವಕರು ಅಧ್ಯಯನ, ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ರಹದಾರಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರು, ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮನುವಾದಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಮನುವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಈ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನತೆ ಬಯಸುವ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಉಳ್ಳವರು ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಸಿಂಧನೂರಿನ ಆರ್ಸಿಎಫ್ ಕಲಾತಂಡ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಧರಣಿ ಕಲಾತಂಡ, ಗದುಗಿನ ದಲಿತ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಲಾವಿದರು ಹೋರಾಟದ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಚಾರಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು 'ಸಮತೆಯೆಡೆಗೆ' ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿಗಳು ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕದ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರು ರಚಿಸಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನೋಡುಗರ ಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>