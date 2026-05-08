ಗಣಿತ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಬಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಗಣಿತ ಮಹತ್ವ, ಅನ್ವಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮಯದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಜೆ.ಗಿರೀಶ, ಪ್ರೊ.ನಾಗರಾಜ ಎಚ್.ಜಿ., ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ, ಪ್ರೊ.ಚಲವರಾಜ, ಮಹೇಶ ಎಂ., ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಯೋಜಕ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎನ್.ಜಿ., ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>