‘ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಪೂಜಾ ಜೋಶಿ, 'ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 'ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ (ಎಎನ್ಸಿ), ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಕುರಿತು ಡಾ.ಅಚಲಾ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನನವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರು ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ಗೇಮ್ ಹಾಗೂ ಲೇಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೇಮ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಲಗೇರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾ ಜೋಶಿ, ಹನ್ನಾ ಪೊತೆಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಸಲೋಮಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>