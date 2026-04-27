ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು: ಜಾಗೃತಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಎಸ್ಎ) ವತಿಯಿಂದ 'ಮೆದುಳು ಉಳಿಸಿ' ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿಕ್ರಂ ಹುಡೇದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಪೀಡಿತರ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 45ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮೆದುಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ: ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ' ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವೈದ್ಯರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ದುಗಾಣಿ, ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಭೂಷಣ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ನಾಸಿಕ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಾ ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>