‘ಟೆಲಿ– ಮನಸ್’ಗೆ ಕರೆ: ಆಪ್ತ ಸಲಹೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..’</p>.<p>‘ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ..’</p>.<p>–ಹೀಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆ, ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳು ‘ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನರವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ’ಯ (ಡಿಮಾನ್ಸ್) ‘ಟೆಲಿ– ಮನಸ್‘ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>1.15ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕರೆ: ‘ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ (ಸೆಲ್–1) ಹಾಗೂ ಡಿಮಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ‘ಟೆಲಿ– ಮನಸ್‘ (ಸೆಲ್–2) ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಮಾನ್ಸ್ನ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ನಿತ್ಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧರೂ ಸಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಡಿಮಾನ್ಸ್ನ ‘ಟೆಲಿ– ಮನಸ್’ ಸೆಲ್2ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಹುತೇಕರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 18 ರಿಂದ 45ರ ವಯೋಮಾನದವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಆಸರೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-24-287557185</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>