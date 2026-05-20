‘ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇವಲ ಊಟ ಕೊಡುವ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು 'ಮೊದಲ ಶಾಲೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಡಿಪಿಒ ಹೊಳೆಪ್ಪ ಎಚ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಮೇಳ' ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ವಾತಾವರಣವು ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ. ಭಾಷೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮೊದಲ 6 ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕಮಲಾ ಹಿರೇಮಠ ಮಹಾದೇವ ಕೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತರಬೇತುದಾರ ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-21-1496377343</p>