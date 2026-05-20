ಕಂಠಪಾಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಕೈಬಿಡಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಕಂಠಪಾಠ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಬದಲು ಯೋಚನಾಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕ್ಯಾರಗುಡ್ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಮಖಂಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ವೈ.ವೈ.ಕೊಕ್ಕನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಮಯದ ಪಾಲನೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಷೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹನುಮಂತ ಪಾಟೀಲ, ಅಕ್ಷತಾ ಕರಾಡೆ ಅವರನ್ನು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಿ.ಎ.ಮಹಾನಂದಾ, ಬಿಬಿಎನ ಸ್ವಾತಿ ಮುತಗಿ, ಬಿಕಾಂನ ವಿದ್ಯಾ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕರು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಾಧಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜು ಮುನ್ನೋಳಿ, ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಜಿ.ಕೊಣ್ಣೂರ, ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿಕ, ಲೀಲಾವತಿ ರಜಪೂತ, ಬಸವರಾಜ ಚೌಗಲಾ, ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ವಾಸನ್, ಪ್ರೊ.ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಶ ಮೋಹಿತೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>