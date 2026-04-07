‘ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅನ್ನವು ಹಸಿವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಜನ್ಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹತ್ತರಗಿ ಹರಿಮಂದಿರದ ಆನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಸಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ.ಎಸ್.ತುಬಚಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರು (ಫಿಜಿಕ್ಸ್, ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಾಜಿ) ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಠಡಿ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ (ಅಣ್ಣು) ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಚೇರಮನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಿಯು ಪಠ್ಯದ ಜತೆ ನೀಟ್, ಜೆಇಇ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನಬಸಪ್ಪ (ಪಿಂಟು) ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜು ಮುಚ್ಚಂಡಿ, ಡಾ.ಮಂಗಲಾ ಹಂದಿ ಗುಂದ, ವಾಗ್ದೇವಿ ತಾರಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಗಂಧ, ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಎಂ.ಪನ್ನಾಳೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಬುರ್ಜಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಓಂಕಾರ ಹೆದ್ದೂರಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ ತಾರಳಿ, ವಿರೇಶ ಗಜಬರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜೀವ ಅಡಿಕೆ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಗಜಬರ, ದಯಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಾಂತೇಶ ವಸ್ತ್ರದ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಥಣಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಸುಮಂಗಲಾ ಕಮತಗಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮೋಘವರ್ಷ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಕೆ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರಿಚಯಿ ಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುಭಾಸ ಗಸ್ತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಾಳು ಹಿಡಕಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>