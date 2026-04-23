‘ಗುರು–ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: 'ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ' ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ್. ಸರ್ನೋಬತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನ ಶಿವಾಲಯ ಮಂದಿರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1997-98 ರ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 2000-01 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಗುರು ವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ'ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಬಿ. ಪತ್ತಾರ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಜಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಐ.ಎಸ್.ಬೇಟಗಿರಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಹಂಚನಾಳಕರ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವನಗೋಳ, ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪಡೆನ್ನವರ, ಭಾರತಿ ಹಳ್ಯಾಗೋಳ, ಶೋಭಾ ಮುರಗೋಡ, ಪ್ರೇಮಜ್ಯೋತಿ ಖನಗಾಂವಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ ಶೇಗಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಹುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಡಿ. ಮುರಗೋಡ, ಎಸ್.ಆರ್. ನಾಡಗೌಡರ, ದೇವರಮನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಜೆ.ಎಸ್. ಕರೆನ್ನವರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುಂಡಪ್ಪ ತಳವಾರ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾರಾಯಣ ಖನಗಾಂವಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>