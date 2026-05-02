ಹುಕ್ಕೇರಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಾಯ ಗುಣ ಕಲಿತರೆ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ' ಎಂದು ಬಿಇಒ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ 300 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ. ಸಬಲೆ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎದೆಗುಂದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ ನನ್ನದೆಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಈಗ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಜಿ.ಕೊಣ್ಣೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಿಇಒ ಎಂ.ಬಸ್ತವಾಡ, ಡಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಚೌಗಲಾ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ವಾಸನ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಷೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಥಮ, ಅಕ್ಷತಾ ವಡ್ಡರ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಂದಾ ತೋಳದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಏಳು ದಿನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಜಾಥಾ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೊ.ರೇಣುಕಾ ಹಿರೇಮನಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಮುದೆನ್ನವರ ಸಹ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಲೀಲಾವತಿ ರಜಪೂತ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗೀತಾ ಸುಭಾಸ ಬಸ್ತವಾಡ, ಆನಂದ ಸೋಮನ್ನವರ, ಪ್ರೊ.ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಪ್ಪ ಕೋಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ರೇಣುಕಾ ಹಿರೇಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ರಾಣಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಪಿ.ಬೋರಣ್ಣ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-21-865378481</p>