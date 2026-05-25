‘ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗದೆ, ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನೇರ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮಣಗುತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಕೆಎಲ್ಇ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಚಿನ್ ಸುತಾರ, 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಪಠ್ಯದ ಜತೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಲ್ಲವಿ ಗಡಕರಿ, ಅನುಶಾ ಯಮಕನಮರಡಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಡಿಗೇರ್, ಸೀಮಾ ನಾಯಕ್, ಅದಿಬಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಸೌಮ್ಯ ದೊಡಭಂಗಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಸಂಸುದ್ದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>