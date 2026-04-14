‘ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿರೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1994-95ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಗುರು ನಮನ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎನ್. ಮಗದುಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಲಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಪಾಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರ್.ಜಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಎಸ್.ಡಿ. ಮುರಗೋಡ, ಐ.ಎಸ್. ಬೆಟಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಕಾರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಬಿ ಪತ್ತಾರ, ಆರ್.ಆರ್ ನಾಡಗೌಡ, ಸಿ.ಎಂ ಕಬ್ಬಲಿಗಾರ, ಬಿ.ಎಸ್ ಹಂಚಿನಾಳಕರ, ಎಂ.ಕೆ ನೊಗನಿಹಾಳ, ವೈ.ಎಂ .ಕೊಳದೂರ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೊಳದೂರ, ಎಂ.ಬಿ ಬಡಿಗೇರ, ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>