‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಮುಖ್ಯ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: 'ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಯುವಕರು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಸಚಿವ ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಬ್ಬದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಸೋಸಿ ಹಿರಾಶುಗರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ–2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಮತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಸಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎ.ಐ.) ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿಡಸೋಸಿ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಆನಂದ ಅರಂಭಾವಿ, ಸುಮನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಎನ್. ಟೋಪಣ್ಣವರ, ಬಿ.ವಿ.ಮಾದಿಗ್ಗೊಂಡ, ಮಹೇಶ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಏಣಗಿಮಠ, ಎಂ.ಸಿ. ಸರಸಂಬಾ, ಕೆ.ಎಂ.ಅಕ್ಕೋಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಮತೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್.ವಿ.ಮಂಜರಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹೇಮಾ ಜಿನಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಮನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>