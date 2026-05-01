ಲಂಬಾಣಿ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಉತ್ತೇಜನ

<p><em>ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ</em></p>.<p>ಹುಲಸೂರ: ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷಭೂಷಣದ ಉಡುಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಷಭೂಷಣದ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಲಂಬಾಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ವೇಷಭೂಷಣವು ಕೇವಲ ಉಡುಪುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಂಗೇವಾಡಿ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿ ಘಮನಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ ‘ಇಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಸೂತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಉಡುಪಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದು ಪಾಪಣ್ಣ ವಾಲು ಪವಾರ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಪುರಾತನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ನಂಟು ಅಡಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಚಾಳ, ಪೆಟಿಯಾ, ಗುಂಗುಟೊ, ಪೋಡಿಯಾ, ಬುರಿಯಾ, ಚೋಟ್ಲಾ, ವಾಕಡಿ, ಚೂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಲಂಬಾಣಿ ವೇಷಭೂಷಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ತಾನಾಜಿ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ರಾವಸಾಬ ಜಾಧವ ‘ಇವು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಬಂದ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯದ ಗುರುತಿನ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನಗರ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ರಾಠೋಡ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಂಬಾಣಿ ವೇಷಭೂಷಣ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಘಮನಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ, ಪಾಪಣ್ಣ ವಾಲು ಪವಾರ, ತಾನಾಜಿ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ರಾವಸಾಬ ಜಾಧವ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-33-1859337164</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>