‘ಬಸಣ್ಣ ಕಂಚಗಾರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ’

<p>ಹುಣಸಗಿ: ‘ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಡೇಕಲ್ಲದ ಬಸಣ್ಣ ಕಂಚಗಾರ ಅವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುರಾಜ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಪುರ ಓದುಗರ ಬಳಗದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಓದುಗರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಸಣ್ಣ ಕಂಚಗಾರ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸಣ್ಣ ಕಂಚಗಾರ ಅವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಕಿರಣ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಬಸವರಾಜ ಅಪ್ಪನವರು, ಪರಾತತ್ವ ಲಿಂಗದ ಘನತೆ, ಅಮರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ ಇತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಸಣ್ಣ ಕಂಚಗಾರ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಂಚಗಾರಿಗೆ, ಕಂಬಾರಿಕೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಾಗಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ವಿಧಿಯ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಳಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹೇಶ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಅವರ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಪ್ಪಟ ರೈತರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಂಡೋಳಿ, ಯಂಕನಗೌಡ ಅರಕೇರಿ, ಶರಣಗೌಡ ಗೆಣ್ಣೂರ, ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ, ಗುರಣ್ಣಗೌಡ ರಾರಡ್ಡಿ, ವಿರೇಶ ಹಡಪದ, ಅಶೋಕ ರಾಜನಕೋಳೂರು, ಆನಂದ ಬಾರಿಗಿಡದ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಕೋಳಕೂರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-30-228384882</p>