‘ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ’

ಹುಣಸಗಿ: 'ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಭದ್ರಗೋಳ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರುವಂತಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದು, ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ವರೆಗೂ ತಲುಪುವಂತಾಗಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಗೆ ಇದು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಮಹಲಿನ ಮಠದ ವೃಷಬೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನೇಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನಸ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜಾಗ್ರತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಐ.ಆರ್.ಕೊಡೇಕಲ್ಲಮಠ, ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಭದ್ರಗೋಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನೀಲಕಂಠ ಹೊನಕಲ್ಲ, ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ವಿ.ಎಸ್.ಹಾವೇರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಕ್ರಾಣಿ, ಬಸಣ್ಣ ಗೊಡ್ರಿ, ಬಸಂತಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕೊಡೇಕಲ್ಲಮಠ, ವಿರೇಶ ಮುತ್ತಗಿ, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಮ್ಮದ ಖಾಜಿ, ಪ್ರಭು ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಾರನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>