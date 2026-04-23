ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಥಮ

ಹುನಗುಂದ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಜನ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸಿಂಗನಗುತ್ತಿಯ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಳಕಲ್ನ ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೊಸೂರ–ದ್ವಿತೀಯ, ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಲಗೇರಿ ತೃತೀಯ, ಧನ್ನೂರಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ಧನ್ನೂರ, ಇಳಕಲ್ನ ಕೆ.ಎಚ್. ಸೋಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಡಗಲಿಯ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಠಾಣಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಬಹುಮಾನಿತ ಕವನಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ. ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಿರಜದಾರ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿ 'ಜನಾನುರಾಗಿ ಕಾಶಪ್ಪನವರ' ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್ಕೆ ಕೊನೆಸಾಗರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-19-1422840388</p>