‘ಆದಿವಾಸಿ ಯುವಜನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ’

ಹುಣಸೂರು: 'ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನ ಯುವಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಲಾಖೆ ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯಾಧಾರಿತ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆದಿವಾಸಿ ಯುವಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದು ಪಾರಮ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸುವರು. ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮರ, ಗಿಡ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಪೋಕ್ಸೊ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೌಢ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಆದಿವಾಸಿಗರು ಖಂಡಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಹಾಡಿ ಶಶಿಕಲಾ, ದೊಡ್ಡಬೆಳಲು ಹಾಡಿಯ ದರ್ಶನ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹಾಡಿಯ ರಕ್ಷಣ್, ವಡ್ಡಂಬಾಲು ಹಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ವರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಂಗಯ್ಯ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ಕಾಳನಾಯಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಕೆ.ಮುತ್ತಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠಲ್, ಹಾಡಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಣ್ಣ, ಪಾರ್ವತಿ, ಬೋಜಮ್ಮ, ಮಣಿಕಂಠ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪರಾಜು, ರಘು, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಮುಖಂಡ ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ಕಾಳಪ್ಪ, ಕೆಂಡಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಗಿರೀಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>