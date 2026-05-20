‘ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ’

<p>ಹುಣಸಗಿ: ‘ಶಾಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಕೂಡಲಗಿ ಶಾಂತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾಠದ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವರಹಳ್ಳೇರಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ವ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಪ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವುದು ಪಾಲಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮನೋಹರರಾವ್ ದ್ಯಾಮನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದೇ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಗುರುರಾಜ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಾರಲಬಾವಿ, ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಂದ್ರ ಜಮದರಖಾನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ 9 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಾಣೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೋಹನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಶಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ಟ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಹಗಿರದಾರ, ನರಸಿಂಹರಾವ ಜಹಗಿರದಾರ, ಗಿರೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಾಂತಾನಂದ ಇನಾಮದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿ, ಕೊಡೇಕಲ್ಲ, ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ, ದ್ಯಾಮನಹಾಳ, ಅಗ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಮಸುಂದರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಣೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-30-430562977</p>