‘ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’

ಹುಣಸಗಿ: 'ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಪುರ ಓದುಗರ ಬಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮಪುರ ಓದುಗರ ಬಳದ ಶುಭಾರಂಭ ಹಾಗೂ 'ಅಮರಗನ್ನಡ' ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಬಳಗವು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಬಸವಲಿಂಗ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಇಂತಹ ಬಳಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಮರಗನ್ನಡ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕ ಪಾಟೀಲ ಬಸನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಮರಗನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ವೈಲಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರಾದ ಮನೋಹರ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಗರನಾಡು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನೇಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿತಿ ಬಸಣ್ಣ ಗೊಡ್ರಿ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.ಪತ್ರಕರ್ತ ಭೀಮಶೇನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕನಗೌಡ ಅರಕೇರಿ, ಉಮಾ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹೇಶ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೇವರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಜ ಸೂಗೂರು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>