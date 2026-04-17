‘ಸಾಮಾಜಕಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ’

<p>ಹುಣಸೂರು: ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶೆಡ್ತಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜನರಿಂದಲೇ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸದಾ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ತುಂಬಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಠಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ವರ್ಗಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರ ಸಂಖೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಆದಿವಾಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ, ವಿಠಲ್ ನಾಣಚ್ಚಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-38-1559115344</p>