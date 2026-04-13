ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಭೇಟಿ

ಹುಣಸೂರು: ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿವಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಗಿರಿಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಉಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಾಡಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ತಜ್ಞೆ ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಗಿರಿಜನ ರಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಗಿರಿಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೋಜಮ್ಮ, ರಾಮು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>