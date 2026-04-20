‘ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ’

<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ‘ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೆ.ಎಚ್.ಮಣಿಕಂಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 15ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ ಜತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದರ್ಶವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಫಾ. ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಗೋನ್ಸಾವಿಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಫಾ. ವಿಜಯ ವಿಕ್ಟರ್ ಪೈಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಸಂಚಾಲಕ ಫಾ. ಡೆಂಜಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಫಾ. ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್, ರೋಸಿಟಾ, ತಾನಿಯಾ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀರೇಶ ಬಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ದಯಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಫಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಫಾ. ಲೀಪರ್ಡ್ ರೊನಾಲ್ಡ್, ಲಿಕ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನಿಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-25-560003638</p>