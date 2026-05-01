ಕಡೂರು: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಸಿಎಸ್ಇ (ಸಿಐಎಸ್ಸಿಇ) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸತತ 11ನೇ ಬಾರಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '2008ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯು ಆರಂಭಗೊಂಡು, 2015-16ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸರಣಿ ಸತತ 11ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 72 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 41 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕರು, ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಕಿ, ಲಿಂಗ್ಲಾಪುರದ ಎಲ್.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಭಾಗ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಎಲ್.ಎನ್. ಅಮೃತಾ ಶೇ 98 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಆರ್. ರಘು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎ. ರಾಧಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ರೋನಿತ್ ಡಿ.ರಘು ಶೇ 94.40 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ದುಷ್ಯಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯತೇಜ ಬಿ.ಎಂ. ಶೇ 93.80 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಜಂಟಿ ಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷತಾ ಬಿ. ಅಭಿಜ್ಞ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಡಿ. ಹೊಳ್ಳ ಶೇ 93.40 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ, ರುಚಿತಾ ಬಿ.ವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಿ. ಶೇ 92.40, ಶುಭಾ ಟಿ.ಯು. ಶೇ 91.40, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಸ್. ಮೇಲಪ್ಪನವರ್ ಶೇ 90.80 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ್ ಡಿ. ಅಲ್ಮೆಡಾ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಡಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>