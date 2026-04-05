ಐಐಐಟಿಬಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿಟಿ (ಆನೇಕಲ್) : ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿಟಿಯ ಐಐಐಟಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಭಾರತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾವೀನ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪದವಿ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜಾತ ಮುಕುಂದನ್ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿತ ದೇಬವ್ರತ್ ದಾಸ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಐಟಿಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎನ್.ಮಂಜುಳ, ಪ್ರಮೋದ್ ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ, ಅಮಿತ್ ಎಂ.ಮೆಹ್ತಾ ಇದ್ದರು.