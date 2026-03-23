ಐಐಟಿ ಮಂಡಿ ಸಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ಸಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್– 2026 ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅರ್ಹತೆ: ಬಿ.ಇ./ಬಿ.ಟೆಕ್ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 10,000 ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 31-03-2026

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: www.b4s.in/praja/ITMS2

ಐಎನ್ಎಇ ಫೆಲೋಷಿಪ್

ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಅರ್ಹತೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಸಿಐ (ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು.

ನೆರವು: ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 31-03-2026

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಇ–ಮೇಲ್ inaehq@inae.in

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: www.b4s.in/praja/INAF2