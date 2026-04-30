ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ: ಗಾಣಿಗೇರ

ಇಳಕಲ್: 'ಇಂದು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾನಸಾ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾಣಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ನಗರದ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಸಾಕಾ ಬಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಸಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಾಕಾ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಕಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಕಿತ ಸಾಕಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಕಾ, ಬಿಸಿಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಿರೀಶ ಪದಕಿ, ಬಿಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರ್ಷಾ ಧೋತ್ರೆ, ಬಿಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕಾ ದರಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿನೋದ ಗಡೇದ ವಂದಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಂಗಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>