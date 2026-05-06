‘ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಕಸಾಪ’

ಇಳಕಲ್: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶೋತ್ತರ ಈಡೇರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ.ಬಿ.ಒಂಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇಳಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಆಯೋಜಿಸಿದ '112ನೇ ಕಸಾಪ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಾಡಿನ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಉದಾರವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎ.ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮನಗೌಡ ಸಂದಿಮನಿ, ಸ್ನೇಹರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಠದ, ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಬಿಜ್ಜಲ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ.ಎ.ನಾಡಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ಕಂಬಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಲಕುರ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಕಠಾರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಗಮೇಶ ಬಂಡರಗಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>