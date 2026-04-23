‘ವಿಸ್ತಾರ’: ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಇಳಕಲ್: ನಗರದ ಸ್ವರಸಾಗರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸೋಮವಾರ 'ವಿಸ್ತಾರ' ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶುಭದಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣಸಾ ರಾಯಬಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಿರಣ ಅ. ಕರಣೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ. ಚವ್ಹಾಣ, ಶಾಂತಾ ಜಿ. ರಾಯಬಾಗಿ, ಶರ್ವಾಣಿ ಕೆ.ಎಂ., ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ. ಗೂಳಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹನಾ ಎನ್. ಬುದ್ದಿನ್ನಿ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಜೋಶಿ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ವಿದುಷಿ ಶುಭದಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಗತಿ ರಾಯಬಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗಣೇಶ್ ಎನ್. ರಾಯಬಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಭಜಂತ್ರಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆಂಧೂಳಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ದಲಭಂಜನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>