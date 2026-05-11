ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೀವದಾನಕ್ಕೆ ಸಮ

<p>ಇಳಕಲ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ದರಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪವನ ದರಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಹದ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ 21 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಪೂರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ (ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್) ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತಪೂರಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ವಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಳು ತುಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಪೀಡಿತ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ತಪೂರಣ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾದ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೇ ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದವರು ಡಾ.ಪವನ ದರಕ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ತಜ್ಞ ರವಿ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 2021ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಕಸಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ 6 ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ, ಡಾ.ರವಿ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ದರಕ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ. ಪ್ರಭು ಮದಭಾವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹತಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-19-332229704</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>