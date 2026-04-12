‘ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತೆ’ ಮೇಳ

ಇಳಕಲ್: ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತೆ' ಆಹಾರ, ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾ. ಮಹಾಂತೇಶ ಅಕ್ಕಿ, ಡಾ. ಅನಿತಾ ಅಕ್ಕಿ, ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಂಚಾಟೆ, ರಶ್ಮಿ ಹಂಚಾಟೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ತಿನಿಸು, ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪಾಲಕರು, ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಕಾಲೇಜು ಕಮೀಟಿ ಛೇರ್ಮನ್ ಬಸವರಾಜ ಮರಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಅರುಣ ಬಿಜ್ಜಲ್, ಆರ್. ಎಸ್. ಹೂಲಿ, ಸಿ.ಪಿ. ಸಾಲಿಮಠ, ಡಿ.ಎನ್. ದೇವಗಿರಿಕರ, ಶರಣಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಬಿ. ಸುಗ್ಗಮದ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಪಿ. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಕಾಲೇಜು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎ.ಸಿ. ದಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ