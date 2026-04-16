ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಹಾಕುವ ಬದಲು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ...

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಜೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ದೈಹಿಕ ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಗಿಳಿಪಾಠದ ಕೂಪಮಂಡೂಕಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲೆಂದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಇರುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೌಶಲವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ವಾತವರಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ದೇಶೀಯ ಕಲೆ, ಕೆರೆ, ಕಾಡು, ಜಾನಪದ, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ, ರೈತರ ಬವಣೆಗಳೇನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೃಷಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೇ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಳಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಜ್ಜ–ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಡುಗಳ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಾಡುಗಳ ಅಗಾಧತೆ, ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಲವು ಪೋಷಕರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಸಾವಿರ ಪಠ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ರಜೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಅನುಭವ ಸಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎದೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಭರವಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲಗಳ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ