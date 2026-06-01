‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

ಇಂಡಿ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ ಪೋತದಾರ್ ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದು ಮುಗಿಸಿ, ಕತೆ, ಕವನ, ಆಶುಭಾಷಣ, ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕ್ರೀಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ ಲಮಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರಾದ ಪುಂಡಲೀಕ ಗೋಂಧಳಿ, ಹಣಮಂತ ಅರವತ್ತು, ನಿಜಣ್ಣಾ ಕಾಳೆ, ಅಶೋಕ ತಳವಾರ, ಮಹೇಶ ಸೋಲಂಕರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲೀಕಾರ, ಶಿವಾನಂದ ಅಂಗಡಿ, ರಾಕೇಶ ಕಾಳೆ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಜುಮನ್ನಾಳ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗುಡಮಿ, ಮಲಕ್ಕಾರಿ ಹೋರಿ, ಅನೀಲ ವಠಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಡುವಿನಕೇರಿ, ಪರಶುರಾಮ ಹರಿಜನ, ರಾಮ ಸಂಪಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>