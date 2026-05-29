ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಜೂನ್‌ 1ರಂದು

'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಜೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮೇ 29ರಂದು ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಯಿದಾ ಮುಜಾವರ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಒ. ಹೂಗಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜೂನ್ 1ರಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ, ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕೋಣೆಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 163 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 117 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 19 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಮೂರು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 8 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು 23 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ 36 ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 38 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದೋಲನ, ಸೇತುಬಂಧ, ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.28ಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯಾನುಸಾರ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಳೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆಯೇ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಲಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ, ವಿಷಯವಾರು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರವಾರು, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಶಾಲಾ ಪಂಚಾಂಗ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಗತಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕಲಿಕಾ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು, ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಯಿದಾ ಮುಜಾವರ ಮತ್ತು ಎ.ಒ. ಹೂಗಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-26-750053857