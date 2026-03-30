‘ದೇಶದ ಶೇ 64ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಿತರು’

ಗೋಕಾಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶೇ. 64ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಗುರುದೇವಿ ಹುಲೆಪ್ಪನವರಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಿತಿ, ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಯೋಗ ಪರಿವಾರ ಇವುಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ-2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ, ಗೌರವ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಘಟಪ್ರಭಾದ ಜೆ.ಜಿ.ಕೋ. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್. ಹೊಸಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಂತಾ ಹುರಕಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರ್ವತೆಮ್ಮ ಶಿರೋಳ, ಬಸವ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದ ಯೋಗ ಗುರುಮಾತೆ ಸೀಮಾ ಕೆ., ಬಸವ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಿತಿಯ ಸುಮಂಗಲಾ ಹಾದಿಮನಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿ ಕುರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಮತಾ ಉಜ್ಜಿನಕೊಪ್ಪ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>