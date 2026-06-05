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ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ

ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
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