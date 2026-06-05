ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ

<p>‘ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ’. ಈ ಮಾತು ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿದೆ. </p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಪೈಥಾನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಿಐ ಕಲಿತು, ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಅನುಷಾ ಯುಐ/ಯುಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲಿತು, 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದವರು. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ</strong></p><p>ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪದವಿಗಿಂತ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್, ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಿಸದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ (ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್) ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ನೇರ ಅವಕಾಶಗಳು</strong></p><p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ, ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ, ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಕೇವಲ 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು</strong></p><p>• C, C++ : ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.</p><p>• Python : ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, AI, ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್.</p><p>• Java : ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು.</p><p>• HTML, CSS, JavaScript : ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.</p><p>• UI/UX Design : ಆಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸೈನ್.</p><p>• ERP Systems : ಉದ್ಯಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.</p><p>• Power BI, Tableau : ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್.</p><p><strong>ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು?</strong></p><p>ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನರ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, UI/UX ಡಿಸೈನರ್, ERP ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹3 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇತನವು ₹8 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು. </p><p>ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವೀಧರರು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.</p><ul><li><p>ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ – ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.</p></li><li><p>ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ – ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.</p></li><li><p>ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ</p></li><li><p>ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.</p></li><li><p>ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ – ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುಣ.</p></li><li><p>ತಂಡ ಭಾವನೆ – ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ.</p></li><li><p>ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು? </p></li><li><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು: Coursera, Udemy, edX, NPTEL ಇತ್ಯಾದಿ.</p></li><li><p>ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: NIIT, Aptech, Infosys Springboard, TCS iON ಇತ್ಯಾದಿ.</p></li><li><p>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು: Coding Ninjas, Masai School, Scalar Academy </p></li><li><p>ಇತ್ಯಾದಿ</p></li></ul><p>ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6–12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪೈಥಾನ್ ನಾಳೆಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಪವರ್ ಬಿಐ ನಾಳೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. </p><p>ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಯುಸಿ ನಂತರವೂ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕ: ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆಗಾರ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>