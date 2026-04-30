‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ’

ಜಗಳೂರು: 'ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂ ಡಿದ್ದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ) ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ಸೂಟು, ಬೂಟು ಹಾಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತ ದುಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ಬಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವರು ಶಾಮಿಯಾನದಡಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಬಸವಣ್ಣ, ಭಗೀರಥ, ಕನಕದಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಎಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂದುವಾಡ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಕುಬೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬರ್ಕತ್ ಅಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಲೇಶ್, ಪಿಡಿಒ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಗುತ್ತಿದುರ್ಗ ರುದ್ರೇಶ್, ಸಣ್ಣಸೂರಯ್ಯ, ಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>