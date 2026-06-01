<p>ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಸ್ಯರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿ.ರತ್ನ ಅವರು ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ಲುಬ್ಲಿಯಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಷ್ಣವಲಯ ಮರದ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಟಿಟಿಒ) ನೀಡುವ 2025ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಟಿಟಿಒ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಪಾನ್ನ ಯಕೊಹಾಮ ದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐಟಿಟಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುವ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಗೆ ವಿಶ್ವದ 11 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮರವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಟಿ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮರಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ’ ಕುರಿತು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಹಾಂತಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ರತ್ನ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-43-1376973980</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>