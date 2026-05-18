‌‘ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಗತ್ಯ’

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: 'ಪ್ರಸಕ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಸಂಘಟನೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಅಂಚೆಸೂಗೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಮೀಪದ ಅಲ್ಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ 200ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಟ, ಪಾಠ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಣ್ಣಗೌಡ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವು ಪವಾರ್, ಸಂದೀಪ, ರಮೇಶ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಅಮರೇಶ, ದುರ್ಗಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>