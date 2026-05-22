‘ಸಂಘಟನೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ’

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ‘ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬಾರದು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮೋಹನ ಮಾಳೋದೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಂಚೆ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಅಂಚೆ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಜಿ.ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಘ ನಮಗಾಗಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ನವೀನಕುಮಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಪೇಂದ್ರ ವಟಾರೆ, ವಿ.ಎಲ್.ಚಿತ್ತಕೋಟೆ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಣ್ಮುಖ ನೀಲನಾಯಕ, ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ, ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಆರ್.ಡಿ.ಕೋಷ್ಠಿ, ದೀಪಕ ಸಾಳುಂಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-19-1956147961</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>