‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪದ್ಮಾವತಿಬಾಯಿ’

ಜಮಖಂಡಿ: ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪದ್ಮಾವತಿಬಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಗಂಡನ ಮನೆಯ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಜೀವನ ಕಳೆದರು ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಪದ್ಮಾವತಿಬಾಯಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಮನೋಜ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಬಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ವಾಮನರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗಂಡ ವಾಮನರಾವ, ಮಗ ಅರವಿಂದ, ಮಗಳು ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಅವರ ಗಂಡ ಜೀವರಾಯರ ನಿಧನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೂಲಿಕಾರರು, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ₹50 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಮೀನಾ ಚಂದಾವರಕರ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ದಿನ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿಬಾಯಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಗ್ರಂಥ ಲೇಖಕ ತಾತಾಸಾಹೇಬ ಬಾಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿಬಾಯಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ ಸೇವಾದಳ ಟ್ರಸ್ಟನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಛಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದಮುತ್ಯಾ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಮರ್ಶಕ ವೈ.ಎಂ.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹುಲ್ಯಾಳಕರ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೊನವಾಡ, ಸಾಹಿತಿ ಮಹದೇವ ಬಸರಕೊಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಕೆ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ರಾಮು, ಎಚ್.ಬಿ.ಚೌಧರಿ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಡುಮಾಳಿ ಇದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ತಳಕೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ವಿನಾಯಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸರಿತಾ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-19-839295047