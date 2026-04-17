ಸಿಬಿಎಸ್ಇ; ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಜಮಖಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು 94 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ, 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ, 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 70ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ಶೇ100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮುಕುಂದ ನಿವರಗಿ ಶೇ 97, ಅಭಿಷೇಕ ಗೌಡಪ್ಪನವರ ಶೇ 95.2, ತನ್ಮಯ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 94, ಅಶ್ವಿ ಪಟೇಲ ಶೇ 93.2, ಮೀತ ಜೈನ ಶೇ 91.4, ಮೇಘಾ ಘಾಟಗೆ ಶೇ 91, ಸುಮಂತ ಕಮತೆ ಶೇ 90.2, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಶೇ 90 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>