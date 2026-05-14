<p>ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು, ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್–2026, ಮೇ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ <a href="https://jeeadv.ac.in/">jeeadv.ac.in</a> ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ‘ರೂರ್ಕಿ’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ರೂರ್ಕಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಐಐಟಿಯ ವಿವಿಧ ಪದವಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮೂಲ ಫೋಟೊದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು..</p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. </p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು.</p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅನರ್ಹವಾಗುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.</p></li></ul><p><strong>ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಗಡಿಯಾರ, ಮೊಬೈಲ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ತರುವಂತಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಮುದ್ರಿತ, ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಬರಹದ ಕಾಗದ, ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್, ಎರೇಸರ್, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಪೌಚ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೆನ್ನುಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು, ಕೈಚೀಲಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕನ್ನಡಕದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವಂತಿಲ್ಲ.</p></li></ul><p>ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉಂಗುರ, ಬಳೆ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಮೂಗಿನ ಪಿನ್, ಸರ, ಹಾರ, ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>