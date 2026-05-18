ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ರೂರ್ಕಿಯು ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2 ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಎಐಆರ್) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರ, ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ (ಬಿಎಚ್ಯು) ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (AAT) ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>AAT ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ</strong></p><p>ಎಎಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿಯು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 4ರಂದು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 7ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.</p><p><strong>JoSAA ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</strong></p><p>ಜಂಟಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (JoSAA) ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p><p>ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ (PwD) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇಕಡ 65ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಕೀ</strong></p><p>ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೇ 21 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.