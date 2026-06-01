<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೆಇಇ– ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು(ಸೋಮವಾರ) ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ವಲಯದ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಐಟಿ ರುಡಕೀ ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. 360 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ 330 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ 329 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರೆ, ಜತಿನ್ ಚಾಹರ್ 319 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ವಲಯದ ಆರೋಹಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 280 ಅಂಕಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. </p><p>ಮೇ 17 ರಂದು ನಡೆದ ಜೆಇಇ– ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 56,880 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 46,773 ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, 10,107 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಲಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 14,294 ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ 12,389 ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ 10,697 ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p><p><strong>ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?:</strong> ‘ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಗಣಿತ, ಭೌತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂಕ ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>