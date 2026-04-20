‘ಯೋಧರ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದು’

ಹೊರ್ತಿ: 'ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯೋಧರ ಕಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದು ಜಿಗಜೇವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಕೌದೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧುಕರ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಜಿಗಜೇವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಕೌದೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಿಗಜೇವಣಿ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೀರಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಖಂಡೋಬಾ ಮುರಳಿಧರ ಬಿರಾದಾರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೇವೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ನೀಲಮ್ಮ ಹೀರೆಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತತ ಅಧ್ಯಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಜೀರಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಖಂಡೋಬಾ ಮುರಳಿಧರ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-26-988929329