ಕಬ್ಬೂರ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಜಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಓಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಆಫ್ರಿನ್ ಮೀರಾಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಗಣಪತಿ ಗೊಂಧಳಿ ಶೇ 90.6ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಬನೂರ ಶೇ 90.2 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಮಾನಂದ ಹಂಜಾನಟ್ಟಿ ಶೇ 87.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿನಿತ್ ಶಿವಾನಂದ ಜಿಣಗಿ ಶೇ 87, ನೈತಿಕ ನರಸಪ್ಪ ಹೇರಲಗಿ ಶೇ 85.8 ಪಡೆದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಬ. ಬೆಲ್ಲದ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬ. ಬೆಲ್ಲದ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕಲ್ಪನಾ ನಗರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>