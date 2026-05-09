ಕಡೂರು: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಂಕರಘಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 35ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 1 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಎ. ರಾಜಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೂರು ಕಾಲೇಜಿನ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಗನ್ ಎಸ್. (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ) ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎನ್.ಸಿ. (ನಿಡುವಳ್ಳಿ) ಅವರು ತರೀಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕುವೆಂಪು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಎಂ. ರೂಪ (ರಾಮನಹಳ್ಳಿ) 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಜೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ (ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ) 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪದವಿ ವಿಭಾಗದ ದೇವನೂರಿನ ಸೆಣಬಿನಗೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಸ್ಬಾ ಮಹೆಕ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಎ. ವಿಭಾಗದ ಆಡಿಗೆರೆ ಎ.ವಿ. ರಘು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ