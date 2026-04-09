ಶಿಬಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿನ ‘ಅನುಭವ ಮಂಟಪ’

<p>ಕಡೂರು: ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಬಿರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜಸೇವೆ, ನಾಯಕತ್ವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಸಹಕಾರ, ಸ್ನೇಹದಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದ್ದಂತೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಎ. ರಾಜಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಮುಸ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರವೇ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಸ್ಲಾಪುರದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರವೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯುವಕರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಬಲಿಯಾಗದೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಎಂ.ಎ. ಓಂಕಾರಯ್ಯ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಸವಿತಾ, ಡಾ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕುಮಾರ್ ಎಸ್., ಹರೀಶ್, ಡಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ರಾಜು ಒಡೆಯರ್, ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್, ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-126-1807546934</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>