‘ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌’

<p>ಕಡೂರು: ‘ಕಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ನೂತನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ’ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 2025- 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ರೇಂಜರ್ಸ್– ರೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇದು ನಾನು ಕಲಿತ ಕಾಲೇಜು. ಇದರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರುಹಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜು ರೂಸಾ ಮಾದರಿ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಪಹಣಿ’ಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಯುವಜನರ ಬದುಕಿನ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಭಾವಿಸಲೇ ಬೇಡಿ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಯ ಗೊಂದಲಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎದೆಗುಂದಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಗೋಜಲು ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಯುವಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವಂತೆ 56 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಎಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 2 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಎ. ರಾಜಣ್ಣ, ‘ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ ನೂತನ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ 2023- 24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಗನ್ ಎಸ್., ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎನ್.ಸಿ, ರೂಪಾ ಆರ್.ಎಂ. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜೆ. ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೇಸಾಪುರ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪಾ ಭಾರತಿ, ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್, ಕ್ರೀಡಾ ಘಟಕ ಸಂಚಾಲಕ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಜಿ., ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಸವಿತಾ ಎಚ್.ಎಸ್., ಓಂಕಾರಯ್ಯ ಜಿ., ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಎಚ್.ಆರ್., ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕವಿತಾ ಎಚ್.ಎಸ್., ಭಂಡಾರಿ ಬಸವರಾಜ್, ಕಾಲೇಜು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಧನಂಜಯ, ರವಿ ಕೆ.ಆರ್. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-126-1498588758</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>